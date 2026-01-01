StandUp Store Show

Оповещения от Киноафиши
О концерте

Стендап концерт - ведущая Юля Ахмедова

Скоро на сцене вас ожидает удивительный спектакль, где в роли ведущей выступит популярная телеведущая и комик Юля Ахмедова. Это мероприятие обещает быть одновременно увлекательным и интерактивным, сочетая в себе элементы комедии и театрального мастерства.

Участники спектакля

На сцене зрителей встретят талантливые актеры:

  • Даниил Макаёнок
  • Кирилл Ясенок
  • Адам Берёзов
  • Замрат Вартанянц
  • Саша Борсук

Что ждать от спектакля?

Каждый из участников - мастер своего дела, добавляющий в постановку уникальные краски и эмоции. Спектакль готов подарить вам многочасовые моменты смеха и развлечения. Не упустите возможность увидеть, как возникает магия театра на ваших глазах.

Заключение

Не пропустите это захватывающее событие! Приходите насладиться искусством и получить заряд положительных эмоций.

Март
8 марта воскресенье
19:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1950 ₽
11 марта среда
19:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1950 ₽
13 марта пятница
18:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1950 ₽
20 марта пятница
18:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1950 ₽
24 марта вторник
19:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1950 ₽

В ближайшие дни

Московский стендап в Депо
18+
Юмор
Московский стендап в Депо
13 марта в 18:30 Lounge Депо
от 1390 ₽
Sax Show Михаила Леванова
16+
Джаз
Sax Show Михаила Леванова
29 марта в 17:00 Ритм-блюз
от 700 ₽
12+
Мойры Петроградского района
28 марта в 18:00 Московский открытый театр кукол
от 2000 ₽
