StandUp Store Show

Стендап-концерт в Stand Up Store Moscow

Приготовьтесь к увлекательному вечеру юмора и хорошего настроения! В этом стендап-концерте, который пройдет в Stand Up Store Moscow, вас ждет настоящая комедийная феерия.

Ведущая Юля Ахмедова

В роли ведущей выступит харизматичная Юля Ахмедова, известная своим острым юмором и умением поддерживать атмосферу задора на сцене. Юля давно завоевала популярность и сможет сделать ваш вечер ярким и незабываемым.

Участники шоу

На сцене также предстанут талантливые комики:

Хетаг Колиев

Валера Артюхов

Катя Котофеева

Валера Киракосьян

Сергей Зорик

Каждый из участников привнесет в программу свой уникальный стиль и неповторимый юмор, что гарантирует много смеха и веселья на протяжении всего вечера.

Советы зрителям

Не забудьте забронировать места заранее, так как подобные вечеринки быстро становятся популярными. Приходите с друзьями, чтобы насладиться неповторимой атмосферой и зарядиться позитивными эмоциями!