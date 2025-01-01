Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
StandUp Store Show
Билеты от 1800₽
Киноафиша StandUp Store Show

StandUp Store Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт в Stand Up Store Moscow

Приготовьтесь к увлекательному вечеру юмора и хорошего настроения! В этом стендап-концерте, который пройдет в Stand Up Store Moscow, вас ждет настоящая комедийная феерия.

Ведущая Юля Ахмедова

В роли ведущей выступит харизматичная Юля Ахмедова, известная своим острым юмором и умением поддерживать атмосферу задора на сцене. Юля давно завоевала популярность и сможет сделать ваш вечер ярким и незабываемым.

Участники шоу

На сцене также предстанут талантливые комики:

  • Хетаг Колиев
  • Валера Артюхов
  • Катя Котофеева
  • Валера Киракосьян
  • Сергей Зорик

Каждый из участников привнесет в программу свой уникальный стиль и неповторимый юмор, что гарантирует много смеха и веселья на протяжении всего вечера.

Советы зрителям

Не забудьте забронировать места заранее, так как подобные вечеринки быстро становятся популярными. Приходите с друзьями, чтобы насладиться неповторимой атмосферой и зарядиться позитивными эмоциями!

Купить билет на концерт StandUp Store Show

Помощь с билетами
Октябрь
11 октября суббота
18:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Московский Стендап на Крыше
18+
Юмор
Московский Стендап на Крыше
11 октября в 18:30 Daddy Pub
от 1390 ₽
Гарри Поттер и СимфоМультимедия
6+
Живая музыка
Гарри Поттер и СимфоМультимедия
11 октября в 16:30 Московский продюсерский центр
от 3000 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
28 ноября в 21:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше