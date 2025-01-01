Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
StandUp Store Show
Билеты от 1800₽
Киноафиша StandUp Store Show

StandUp Store Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

StandUp Store Show: Забавные моменты и непревзойденный юмор

Приглашаем вас на захватывающее мероприятие – StandUp Store Show, в котором встретятся лучшие комики! Это уникальная возможность насладиться живым выступлением и получить заряд положительных эмоций.

Знакомьтесь с участниками

На сцене вас ждут:

  • Максим Заяц
  • Захар Рубцов
  • Юля Ахмедова
  • Тимур Хамадуллин
  • Инал Хатков

Каждый из этих комиков обладает уникальным стилем и несет свой авторский взгляд на жизнь. Не упустите шанс услышать их остроумные шутки и наблюдать за непринужденной атмосферой вечера!

Что ожидать на шоу?

StandUp Store Show – это не просто выступление, это настоящее вовлечение зрителя в мир комедии. Здесь вас ждут импровизации, яркие истории и, конечно, возможность поучаствовать в обсуждениях с комиками. Ожидайте смех до слез!

Интересные факты о шоу

StandUp Store Show уже успело завоевать симпатии зрителей своей оригинальностью. Шоу сочетает в себе элементы традиционного стендапа и интерактивных форматов, что делает каждое выступление уникальным!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события и провести вечер в кругу единомышленников, готовых смеяться и получать удовольствие от жизни!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
18+
Джаз
Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
12 сентября в 17:00 Louis
от 8500 ₽
Вечер при свечах. Музыка кафедральных соборов. Орган. Скрипка. Голос
6+
Классическая музыка
Вечер при свечах. Музыка кафедральных соборов. Орган. Скрипка. Голос
19 сентября в 20:00 Католическая церковь святой Ольги
от 800 ₽
П.И. Чайковский. Концерт №1. С.В. Рахманинов. Концерт №2
6+
Классическая музыка Живая музыка
П.И. Чайковский. Концерт №1. С.В. Рахманинов. Концерт №2
5 октября в 19:00 Большой зал Консерватории
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше