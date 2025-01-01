Меню
StandUp Store Show
Билеты от 1800₽
Киноафиша StandUp Store Show

StandUp Store Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

StandUp Store Show: Яркие комики на одной сцене

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора в рамках спектакля StandUp Store Show. Это уникальное событие соберет лучших комиков страны, которые подарят зрителям множество смешных моментов и хорошее настроение.

Востребованные участники

На сцене выступят:

  • Эд Авдали — мастер наблюдений и искрометного юмора, который завоевал любовь зрителей своими яркими выступлениями.
  • Ярослава Тринадцатко — единственная комедиантка с уникальным взглядом на повседневные ситуации, заставляющая смеяться всех вокруг.
  • Денис Гвоздев — известный своим остроумием, он точно найдет подход к любой аудитории.
  • Катя Котофеева — талантливая комикесса, умело высмеивающая стереотипы и социальные вопросы.
  • Скиф Бестаев — обладатель непередаваемого шарма и обаяния, оставляющий зрителей в восторге от своих историй.

Что ждать от шоу

Каждый из выступающих привнесет свой стиль и уникальный взгляд на жизнь, что сделает вечер разнообразным и незабываемым. StandUp Store Show — это не просто комедия, это общение, где зрители могут увидеть комиков не только в роли артистов, но и как обычных людей с их собственными историями.

Не упустите возможность стать частью этого уникального комедийного события и зарядиться положительной энергией. Приходите и наслаждайтесь вечеринкой смеха!

26 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
18:30 от 1800 ₽

