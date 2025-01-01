Меню
StandUp Store Show
Билеты от 1800₽
Киноафиша StandUp Store Show

StandUp Store Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Стенд-ап вечер в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на захватывающий стендап-концерт в Stand Up Store Moscow! На сцене выступят талантливые комики, готовые развлекать вас своим остроумием и уникальным стилем.

Выступающие комики

  • Гассан Джабер — известный комик, которого любят за его искренний и юмористичный подход к жизни.
  • Валерий Артюхов — мастер наблюдений, способный превратить будничные ситуации в яркие и смешные истории.
  • Юля Ахмедова — обожаемая зрителями комедийная актриса, чьи выступления полны женского шарма и колкого юмора.
  • Никита Пересветов — молодой комик, который уже успел зарекомендовать себя на лучших площадках страны.
  • Андрей Хопкинс — законодатель стендап-моды, чьи шутки заставят вас смеяться до слез.

Что такого в стендапе?

Стендап-комедия — это не просто юмор, это способ увидеть мир с иной стороны. Каждый из выступающих привнесет свою собственную перспективу, а их взаимодействие с залом создаст уникальную атмосферу.

Почему стоит посетить

Если вы ищете способ расслабиться и поднять себе настроение, этот вечер — то, что вам нужно! Убедитесь, что у вас достаточно сил для смеха, ведь ожидается много неожиданных шуток и искренних историй.

Не упустите возможность порадовать себя и своих друзей незабываемыми моментами смеха. Приходите и заряжайтесь позитивом от лучших стендап-комиков в Stand Up Store Moscow!

21:30 от 1800 ₽

