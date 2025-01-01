Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
StandUp Store Show
Билеты от 1800₽
Киноафиша StandUp Store Show

StandUp Store Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

StandUp Store: Полтора часа смеха и юмора в Stand Up Store Moscow

Готовы провести вечер в компании лучших комиков страны? Не пропустите уникальное шоу «StandUp Store», где каждый сможет зарядиться позитивом и хорошим настроением. Ожидайте полтора часа искрометного юмора и захватывающих выступлений!

Выступающие звезды

На сцене выступят талантливые комики:

  • Макс Евдокимов - обладатель невероятного обаяния и автор оригинальных шуток.
  • Магомед Джамбуев - мастер импровизации и наблюдательности.
  • Сергей Лесовой - известный своим уникальным стилем и саркастическими комментариями.
  • Лев Еременко - креативный комик, способный найти юмор в самых обыденных ситуациях.
  • Никита Гани - свежий взгляд на жизнь и остроумные наблюдения.

Что ожидать?

Каждое выступление - это уникальный коктейль из шуток, историй и остроумия. Комики представят вам свои лучшие номера, а также часто импровизируют, что добавляет интерактивности и близости к зрителю. Вы сможете увидеть, как они играют на струнах юмора, обсуждая актуальные темы и привычные реалии жизни.

Где и когда?

Приходите, чтобы насладиться этим увлекательным шоу в уютной атмосфере StandUp Store. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера, полного смеха и отличного настроения!

Берите своих друзей и готовьтесь к настоящему шоу, которое оставит на долгое время улыбку на вашем лице!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:30 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Artfonix. Чаплин Live. Новые времена
6+
Живая музыка
Artfonix. Чаплин Live. Новые времена
24 января в 16:00 Москонцерт-холл
от 2000 ₽
Пётр Подгородецкий
18+
Рок
Пётр Подгородецкий
31 октября в 21:30 Ритм-блюз
от 1000 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
12 августа в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше