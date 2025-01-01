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Standup Store Show
Билеты от 1800₽
Киноафиша Standup Store Show

Standup Store Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Юмористический вечер с мастерами смеха

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу, которое подарит вам полтора часа непрекращающегося смеха. В этот вечер на сцене соберутся настоящие мастера юмора: Макс Евдокимов, Магомед Джамбуев, Сергей Лесовой, Лев Еременко и Никита Гани.

Кто они?

  • Макс Евдокимов — известный комик, который покорил сердца зрителей своими острыми наблюдениями и искрометными шутками.
  • Магомед Джамбуев — обладатель уникального стиля, который сочетает в себе элементы сатиры и жизненного юмора.
  • Сергей Лесовой — мастер импровизации, который способен создать комические ситуации на ходу.
  • Лев Еременко — комик с неподражаемым чувством юмора, известный своими яркими выступлениями.
  • Никита Гани — молодой, но уже завоевавший популярность комик, который привносит свежесть в мир юмора.

Что ожидать от вечера?

Каждый из выступающих предложит вам свою уникальную программу, полную остроумных шуток и незабываемых моментов. Это отличная возможность провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться положительными эмоциями.

Не пропустите!

Приходите и наслаждайтесь вечером, который оставит только самые яркие впечатления. Убедитесь сами, что смех — лучшее лекарство!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:30 от 1800 ₽

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