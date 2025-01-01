StandUp Store Show

Стендап-концерт: Вечер смеха с талантливыми комиками

Приглашаем вас на захватывающий стендап-концерт с участием известных комиков! На сцене выступят:

Гассан Джабер — мастер сатиры, который не оставит равнодушным никого;

— мастер сатиры, который не оставит равнодушным никого; Давид Квахаджелидзе — обладатель уникального чувства юмора и яркого сценического образа;

— обладатель уникального чувства юмора и яркого сценического образа; Захар Рубцов — комик, который умеет подмечать самые смешные моменты повседневной жизни;

— комик, который умеет подмечать самые смешные моменты повседневной жизни; Валера Киракосьян — известный своими остроумными наблюдениями;

— известный своими остроумными наблюдениями; Андрей Цеховский — комик, способный рассмешить даже самых строгих зрителей.

Что ожидать?

Этот вечер обещает быть незабываемым! Каждый из участников представит свою программу, наполненную шутками и историями из жизни, способными вызвать искренний смех и радость. Стендап — это не только юмор, но и возможность взглянуть на мир под новым углом.

Приходите и наслаждайтесь великолепным юмором, который подарят вам наши комики!