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StandUp Store Show
Билеты от 1800₽
Киноафиша StandUp Store Show

StandUp Store Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт: Вечер смеха с талантливыми комиками

Приглашаем вас на захватывающий стендап-концерт с участием известных комиков! На сцене выступят:

  • Гассан Джабер — мастер сатиры, который не оставит равнодушным никого;
  • Давид Квахаджелидзе — обладатель уникального чувства юмора и яркого сценического образа;
  • Захар Рубцов — комик, который умеет подмечать самые смешные моменты повседневной жизни;
  • Валера Киракосьян — известный своими остроумными наблюдениями;
  • Андрей Цеховский — комик, способный рассмешить даже самых строгих зрителей.

Что ожидать?

Этот вечер обещает быть незабываемым! Каждый из участников представит свою программу, наполненную шутками и историями из жизни, способными вызвать искренний смех и радость. Стендап — это не только юмор, но и возможность взглянуть на мир под новым углом.

Приходите и наслаждайтесь великолепным юмором, который подарят вам наши комики!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
18:30 от 1800 ₽

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