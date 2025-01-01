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StandUp Store Show
Билеты от 1800₽
Киноафиша StandUp Store Show

StandUp Store Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

StandUp Store Show: Вечер смеха и креатива

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендап-комедии «StandUp Store Show», который состоится на сцене нашего театра. Это уникальное событие объединит лучших комиков страны, готовых развеселить вас своими остроумными шутками и забавными историями.

Участники шоу

На сцене выступят:

  • Кирилл Ясенок – мастер импровизации и обладатель уникального взгляда на повседневные ситуации.
  • Вадим Постильный – известный стендапер, чьи выступления всегда полны энергии и креатива.
  • Инга Стоколяс – комик и сценарист, способная шутить на самые разнообразные темы.
  • Алы Алызаде – свежий голос в мире стендапа, чьи шутки отражают актуальные реалии.
  • Андрей Хопкинс – опытный артист, который знает, как заставить зрителей смеяться до слез.

Интересные факты

«StandUp Store Show» – это не просто стендап. Это площадка, где комики могут экспериментировать, пробовать новые материалы и взаимодействовать с аудиторией. Каждый вечер становится уникальным благодаря взаимодействию артистов и зрителей.

Забронировать билеты можно на сайте театра. Не упустите шанс насладиться атмосферой юмора и позитива!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
18:30 от 1800 ₽

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