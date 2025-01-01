StandUp Store Show: Вечер смеха и креатива

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендап-комедии «StandUp Store Show», который состоится на сцене нашего театра. Это уникальное событие объединит лучших комиков страны, готовых развеселить вас своими остроумными шутками и забавными историями.

Участники шоу

На сцене выступят:

Кирилл Ясенок – мастер импровизации и обладатель уникального взгляда на повседневные ситуации.

– мастер импровизации и обладатель уникального взгляда на повседневные ситуации. Вадим Постильный – известный стендапер, чьи выступления всегда полны энергии и креатива.

– известный стендапер, чьи выступления всегда полны энергии и креатива. Инга Стоколяс – комик и сценарист, способная шутить на самые разнообразные темы.

– комик и сценарист, способная шутить на самые разнообразные темы. Алы Алызаде – свежий голос в мире стендапа, чьи шутки отражают актуальные реалии.

– свежий голос в мире стендапа, чьи шутки отражают актуальные реалии. Андрей Хопкинс – опытный артист, который знает, как заставить зрителей смеяться до слез.

Интересные факты

«StandUp Store Show» – это не просто стендап. Это площадка, где комики могут экспериментировать, пробовать новые материалы и взаимодействовать с аудиторией. Каждый вечер становится уникальным благодаря взаимодействию артистов и зрителей.

Забронировать билеты можно на сайте театра. Не упустите шанс насладиться атмосферой юмора и позитива!