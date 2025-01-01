Меню
StandUp Show в Standup Brothers

Приглашаем вас на незабываемый вечер смеха и хорошего настроения! «StandUp Show» – это уникальное мероприятие, где вы сможете увидеть выступления начинающих комиков. Идеальная возможность поддержать стартующие таланты и насладиться их взглядами на жизнь.

Сбор гостей

Сбор гостей начнется в 16:00. Не упустите шанс занять лучшие места и зарядиться позитивной энергией перед началом шоу.

О формате шоу

В программе «StandUp Show» – выступления как новых, так и уже известных комиков, которые поделятся с вами своим уникальным юмором и жизненными историями. Это отличная возможность провести вечер в компании единомышленников.

Почему стоит посетить?

Шоу проходит в дружеской атмосфере, где каждый может чувствовать себя комфортно и свободно. Поддержите молодых талантов в их стремлении делать мир немного веселее!

Не пропустите шанс стать частью юмористического вечера. Ждем вас на «StandUp Show» в Standup Brothers!

31 августа
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
16:30 от 300 ₽
28 сентября
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
16:30 от 300 ₽

