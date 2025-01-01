StandUp Msk Best

Stand-Up Msk: Уникальный стендап-концерт

Stand-Up Msk представляет классический стендап-концерт, который пройдет в уютных атмосферных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга. Вечер обещает быть интересным, ведь на сцену выйдут четыре опытных комика, включая ведущего. Они поделятся с вами своим самым искрометным материалом!

Секретный состав и лучшие комики

Почему же состав комиков остается в секрете? Мы гордимся тем, что каждую неделю вы доверяете нашим закрытым лайн-апам. Все участники — профессиональные комики, среди которых есть звезды из популярных телепроектов, таких как «Stand Up» на ТНТ и «Прожарка». Это позволяет вам увидеть известных комиков по доступным ценам, так как они не «светят» свои лица на афишах. Каждый раз зрителей ожидает уникальный состав!

Импровизация и удобство для зрителей

В программе — импровизационное общение с залом, розыгрыши напитков и пригласительных. Зрители могут разместиться за столиками и заказывать еду и напитки из специального меню в течение всего вечера.

Это важно знать!

Рассадка осуществляется администратором по факту прихода.

Для небольших компаний возможна подсадка за один стол с другими гостями. Если вы приобрели билеты отдельно и хотите сидеть вместе, приходите заранее!

Обратите внимание: на площадках O'Donoghue's и Tap&Barrel скидки на меню во время концертов не действуют.

Мероприятие строго 18+.

Подписывайтесь на обновления

Составы комиков частично раскрываются в Telegram-каналах StandUp_Msk (Москва) и «Питерский стендап» (Санкт-Петербург) в день мероприятия. Это дает возможность быть в курсе, кто же будет развлекать вас в этот вечер!

StandUp Msk — это комедийное комьюнити, которое превращает кафе, рестораны и бары по всей России в настоящие комедийные клубы. Не упустите шанс стать частью этого неповторимого вечера!