Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
StandUp Msk Best
Билеты от 1390₽
Киноафиша StandUp Msk Best

StandUp Msk Best

18+
Возраст 18+
Билеты от 1390₽

О концерте/спектакле

Stand-Up Msk: Уникальный стендап-концерт

Stand-Up Msk представляет классический стендап-концерт, который пройдет в уютных атмосферных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга. Вечер обещает быть интересным, ведь на сцену выйдут четыре опытных комика, включая ведущего. Они поделятся с вами своим самым искрометным материалом!

Секретный состав и лучшие комики

Почему же состав комиков остается в секрете? Мы гордимся тем, что каждую неделю вы доверяете нашим закрытым лайн-апам. Все участники — профессиональные комики, среди которых есть звезды из популярных телепроектов, таких как «Stand Up» на ТНТ и «Прожарка». Это позволяет вам увидеть известных комиков по доступным ценам, так как они не «светят» свои лица на афишах. Каждый раз зрителей ожидает уникальный состав!

Импровизация и удобство для зрителей

В программе — импровизационное общение с залом, розыгрыши напитков и пригласительных. Зрители могут разместиться за столиками и заказывать еду и напитки из специального меню в течение всего вечера.

Это важно знать!

  • Рассадка осуществляется администратором по факту прихода.
  • Для небольших компаний возможна подсадка за один стол с другими гостями. Если вы приобрели билеты отдельно и хотите сидеть вместе, приходите заранее!
  • Обратите внимание: на площадках O'Donoghue's и Tap&Barrel скидки на меню во время концертов не действуют.
  • Мероприятие строго 18+.

Подписывайтесь на обновления

Составы комиков частично раскрываются в Telegram-каналах StandUp_Msk (Москва) и «Питерский стендап» (Санкт-Петербург) в день мероприятия. Это дает возможность быть в курсе, кто же будет развлекать вас в этот вечер!

StandUp Msk — это комедийное комьюнити, которое превращает кафе, рестораны и бары по всей России в настоящие комедийные клубы. Не упустите шанс стать частью этого неповторимого вечера!

Купить билет на концерт StandUp Msk Best

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
26 сентября пятница
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1790 ₽
3 октября пятница
19:30
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 1390 ₽
4 октября суббота
21:00
Daddy Pub Москва, Б.Овчинниковский пер., 18, стр. 2
от 1390 ₽

В ближайшие дни

Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
22 октября в 21:00 Джон Донн
от 1090 ₽
Sunday Family Jazz
0+
Джаз
Sunday Family Jazz
16 ноября в 17:00 Jam Club
от 700 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
21 сентября в 18:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше