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Standup Money Mic
Киноафиша Standup Money Mic

Standup Money Mic

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Standup Money Mic: Вечер юмора и веселья

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу «Standup Money Mic», где девять талантливых комиков представят свои лучшие шутки в борьбе за денежный приз! Это мероприятие обещает стать настоящим праздником юмора и отличного настроения.

Что вас ждет?

Выбор победителя будет зависеть исключительно от вас, зрителей! Это добавляет интерактивности и делает вечер еще более увлекательным. Придите и поддержите своих любимцев, ведь именно вы решаете, кто уйдет с призом.

Новая площадка, уникальная атмосфера

Шоу пройдет в новом стендап баре в центре города. Камерная и уютная атмосфера создаст идеальные условия для расслабления и наслаждения юмором. Здесь вы сможете не только посмеяться, но и приятно провести время с друзьями.

Не опоздайте!

Сбор гостей начинается за полчаса до мероприятия. Приходите заранее, чтобы занять лучшие места и настроиться на позитивный лад. Мы уверены, что этот вечер подарит вам множество ярких эмоций и запоминающихся моментов!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного шоу. Ждем вас на «Standup Money Mic»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 21 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
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