StandUp Line. Стендап-микрофон
Киноафиша StandUp Line. Стендап-микрофон

StandUp Line. Стендап-микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап микрофон: вечер, наполненный смехом

Стендап микрофон — это уникальное шоу, в котором опытные комики и начинающие юмористы проверяют свои новые шутки. Если вы хотите насладиться живым выступлением и зарядиться положительными эмоциями, этот вечер ждет вас!

Что ожидать?

На сцене вы увидите как знакомые комики, так и свежие лица, которые впервые представят свои номера. Это отличная возможность послушать различные стили юмора и поддержать начинающих артистов.

Зачем приходить?

Стендап — это не только возможность насмехаться над повседневными проблемами, но и шанс окунуться в мир живой импровизации и остроумия. Буквально каждая шутка может стать источником вдохновения!

Интересные факты

  • Стендап-комедия имеет свои корни в США, где в 20-х годах прошлого века начали проводиться первые концерты с комиками на сцене.
  • Выступления зачастую отражают актуальные социальные проблемы и позволяют зрителям взглянуть на мир с другой стороны.

Не упустите возможность провести вечер, полный смеха и позитива! Приходите и поддержите талантливых комиков на очередном шоу «Стендап микрофон»!

В других городах

Новосибирск, 2 сентября
Johnson Irish Pub Новосибирск, Красный просп., 31
20:00 от 100 ₽
Новосибирск, 9 сентября
Johnson Irish Pub Новосибирск, Красный просп., 31
20:00 от 100 ₽
Новосибирск, 16 сентября
Johnson Irish Pub Новосибирск, Красный просп., 31
20:00 от 100 ₽
Новосибирск, 21 сентября
Хмели-сидели Новосибирск, Дуси Ковальчук, 18, корп. 1
20:00 от 100 ₽
Новосибирск, 23 сентября
Johnson Irish Pub Новосибирск, Красный просп., 31
20:00 от 100 ₽

