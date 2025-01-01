Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
StandUp концерт
Киноафиша StandUp концерт

StandUp концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

StandUp концерт в Standup Bar Krasnodar

Приглашаем вас на захватывающий стендап концерт в Standup Bar Krasnodar! Это уникальное событие будет проходить в уютной атмосфере, где талантливые комики подарят вам незабываемые моменты смеха и хорошего настроения.

Что вас ожидает?

На сцене выступят лучшие комики, готовые поделиться с вами своими остроумными наблюдениями о жизни, отношениях и многом другом. Они обеспечат зрителям незабываемое шоу, полное юмора и остроумных шуток. Вы сможете насладиться разнообразными выступлениями и, возможно, увидеть те же забавные ситуации, которые вы пережили в своей жизни.

Почему стоит посетить стендап?

Стендап — это не просто комедийное представление, это особая форма искусства, которая позволяет зрителям увидеть мир глазами комиков. Вы не просто слушаете шутки, а становитесь частью уникального взаимодействия, где каждый смех и аплодисменты создают особую атмосферу.

Не упустите возможность расслабиться и провести вечер в компании юмора и позитива. Standup Bar Krasnodar ждет вас!

Купить билет на концерт StandUp концерт

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
23 декабря вторник
20:00
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
от 1800 ₽
24 декабря среда
20:00
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
от 1800 ₽
25 декабря четверг
20:00
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
от 1800 ₽
26 декабря пятница
18:00
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
от 1800 ₽
20:30
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
от 1800 ₽
27 декабря суббота
17:00
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
от 1800 ₽
20:00
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Александр Серов
6+
Эстрада
Александр Серов
10 марта в 19:00 Центральный концертный зал
от 2000 ₽
Вокальная группа ViVA. Лучшее за 10 лет
6+
Классическая музыка Эстрада Авторская песня Поп Кавер
Вокальная группа ViVA. Лучшее за 10 лет
23 марта в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 800 ₽
Концерт при свечах. Великие саундтреки от Людовика Эйнауди до Marvel и другие
0+
Неоклассика
Концерт при свечах. Великие саундтреки от Людовика Эйнауди до Marvel и другие
22 января в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше