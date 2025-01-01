Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
StandUp концерт
Билеты от 1800₽
Киноафиша StandUp концерт

StandUp концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Stand Up Концерт в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на яркое и запоминающееся событие — Stand Up концерт в Stand Up Store Moscow! На сцене выступят талантливые комики, которые готовы подарить вам вечер искреннего смеха и хорошего настроения.

Выступающие артисты

Вечер поднимет настроение следующая команда комиков:

  • Макс Ко — известный комик с оригинальным стилем, который всегда находит уникальный подход к откровенным темам.
  • Юля Ахмедова — харизматичная и энергичная комедиантка, способная рассмешить даже самых строгих зрителей.
  • Карина Салихова — свежий голос на комедийной сцене, привносящий в свои номера уморительные наблюдения из жизни женщин.
  • Саша Петросян — артист, чьи шутки порой затрагивают насущные темы и помогают взглянуть на мир с humor.

Интересные факты

Stand Up в Stand Up Store Moscow — это не просто шоу, а настоящая платформа для новых талантов. Здесь вы можете увидеть, как начинающие комики растут и развиваются на сцене, а также выступают уже признанные мастера жанра.

Если вы любите хороший юмор и хотите провести вечер в кругу позитивных людей, не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Ансамбль девяти саксофонов Novo
12+
Классическая музыка
Ансамбль девяти саксофонов Novo
20 ноября в 19:00 Дом музыки
от 600 ₽
Джаз квартет Олега Киреева
18+
Джаз
Джаз квартет Олега Киреева
30 октября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 900 ₽
История одного шедевра
6+
Классическая музыка
История одного шедевра
29 ноября в 18:00 Филармония-2
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше