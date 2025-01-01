Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
StandUp концерт. Иван Бобровников
Билеты от 999₽
Киноафиша StandUp концерт. Иван Бобровников

StandUp концерт. Иван Бобровников

18+
Возраст 18+
Билеты от 999₽

О концерте/спектакле

StandUp концерт с Иваном Бобровниковым

Приглашаем вас на уникальный StandUp концерт. Вечер будет наполнен смехом, остроумными шутками и неожиданными поворотами сюжета, которые подарит зрителям талантливый комик Иван Бобровников.

О спектакле

Иван Бобровников — один из самых ярких представителей современного стендап-комедии. Его стиль сочетает в себе искренность, юмор и глубокое понимание человеческой природы. В этот вечер он расскажет о своих наблюдениях за повседневной жизнью, о забавных ситуациях и о том, как справляться с трудностями с помощью смеха.

Интересные факты

  • Иван Бобровников начал свою карьеру в театре, что позволило ему развить уникальный стиль исполнения.
  • Комик активно выступает не только на сцене, но и на YouTube, где собирает миллионы просмотров.
  • В его репертуаре можно найти как личные истории, так и наблюдения за обществом, что делает каждое выступление уникальным.

Как купить билеты

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте театра “Комедия” или в кассе театра. Не упустите возможность провести вечер в компании смеха и хорошего настроения!

Не забудьте: смех — это лучшее лекарство, и Иван Бобровников знает, как его прописать!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:30 от 999 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
28 сентября в 20:00 Малиновка
от 990 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
29 декабря в 20:00 Сергеич
от 890 ₽
Evanescence tribute show
18+
Рок
Evanescence tribute show
16 сентября в 20:00 Ритм-блюз
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше