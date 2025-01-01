Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Standup Кирилл Мазур
Киноафиша Standup Кирилл Мазур

Standup Кирилл Мазур

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт Кирилла Мазура

Приглашаем вас на стендап-концерт Кирилла Мазура, таланта из Киева, который начал свою карьеру в столь юном возрасте - всего 14 лет. Этот комик завоевал внимание зрителей благодаря своим удачным выступлениям и искрометному юмору.

Победы и достижения

Кирилл стал известен благодаря своим победам в шоу «Рассмеши комика», а также впечатлился ярким выступлением в финале шестого сезона проекта «Открытый микрофон» на ТНТ. Его умение обходить острые темы и делиться личными историями привлекает не только любителей стендапа, но и людей, которые ценят искренний юмор.

Темы монологов

Мазур часто затрагивает в своих монологах важные и актуальные темы, такие как брак с женщиной старше себя и раннее отцовство. Эти трогательные и в то же время смешные истории позволят вам не только посмеяться, но и поразмышлять о серьезных вещах.

Не упустите шанс посетить это уникальное выступление и насладиться талантливым стендапом от Кирилла Мазура!

Купить билет на концерт Standup Кирилл Мазур

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
от 2800 ₽

В ближайшие дни

Арктида. Большой сольный концерт
16+
Рок
Арктида. Большой сольный концерт
14 декабря в 19:00 Art Club Площадка
от 1700 ₽
Танцы Минус
16+
Поп Рок
Танцы Минус
21 марта в 19:00 Рязанская филармония
от 2000 ₽
Сольный стендап-концерт Вани Усовича
18+
Юмор
Сольный стендап-концерт Вани Усовича
18 января в 18:00 Муниципальный культурный центр
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше