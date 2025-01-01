Меню
StandUp Казахстан
Билеты от 1300₽
Киноафиша StandUp Казахстан

StandUp Казахстан

18+
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Концерт StandUp Казахстан в Stand Up Store Moscow

На сцене выступят талантливые комики: Мадияр Сатвалдин, Слава Никифоров, Макс Ко, Салават Дюсенгалиев и Сункар Жаксыбаев. Эти артисты привнесут атмосферу искреннего юмора и неповторимого стиля, который так ценят зрители.

О мастерах юмора

Каждый из выступающих имеет уникальный стиль и опыт. Мадияр Сатвалдин известен своими наблюдениями над повседневной жизнью, а Слава Никифоров с радостью поделится своими остроумными историями. Макс Ко и Салават Дюсенгалиев привнесут нотки сарказма и иронии, а Сункар Жаксыбаев искренне расскажет о своих жизненных приключениях.

Почему стоит посетить?

Концерт StandUp Казахстан — это не просто шоу, это погружение в атмосферу веселого и непринужденного общения. Каждый комик предлагает уникальный взгляд на мир, который точно заставит вас улыбнуться и задуматься. Это отличный способ провести вечер в компании друзей или насладиться вечерним досугом в кругу любителей юмора.

Приходите и откройте для себя новые грани современного казахстанского стендапа. Не упустите возможность увидеть выступления настоящих мастеров своего дела!

Купить билет на концерт StandUp Казахстан

Октябрь
22 октября среда
21:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1300 ₽

