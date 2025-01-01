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StandUp Gong Show
Киноафиша StandUp Gong Show

StandUp Gong Show

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап гонг-шоу: смех, борьба и зрительское голосование!

Хотите увидеть вживую радость от победы и жгучую боль от поражения? Приглашаем вас на уникальное Стендап гонг-шоу в Stage Standup Club! Это мероприятие объединяет опытных комиков и амбициозных новичков, которые сразятся за денежный приз, а решать судьбу участников будете именно вы!

Что такое Стендап гонг-шоу?

Стендап гонг-шоу — это формат, где комики выступают перед зрителями, и, если шутка не зашла, на сцену выходит гонг, который символизирует окончание выступления. Зрители становятся судьями, голосуя за своих любимцев. Это не просто шоу, а настоящая борьба за смех и внимание публики!

Как участвовать?

Приходите и поддержите своих фаворитов! Каждый зритель сможет проголосовать за лучшее выступление, а ваша поддержка может стать решающей в борьбе за приз. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события!

Не пропустите возможность стать свидетелем увлекательного противостояния комиков и испытать целую гамму эмоций — от смеха до напряжения. Ждем вас на Стендап гонг-шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
22:30 от 550 ₽

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