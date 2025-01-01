Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
StandUp Ереван
Билеты от 1300₽
Киноафиша StandUp Ереван

StandUp Ереван

18+
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Ведущие комики в Stand Up Store Moscow

На сцене Stand Up Store Moscow выступят ведущие артисты: Гамлет Кароян, Арен Мелконян, Эрнест Таржуманян, Эд Авдали и Михаил Гулакян. Это уникальное мероприятие объединит юмор и театральное искусство, предложив зрителям свежий взгляд на традиционные темы.

О спектакле

Это представление станет настоящим экспериментом, в котором артисты будут исследовать границы между серьезностью Шекспира и современным комедийным подходом. Зрители ожидают неожиданные повороты и актуальные шутки, которые заставят их смеяться и задуматься одновременно.

Интересные факты

  • Гамлет - одна из самых известных и часто ставимых пьес Шекспира, однако в этом спектакле ее интерпретируют с налетом современности.
  • Каждый из участников имеет богатый опыт в стенд-ап комедии и театре, что делает представление особенно интригующим.
  • Stand Up Store Moscow уже известен своими оригинальными проектами и опытными комиками.

Приходите на спектакль, чтобы стать частью увлекательного вечера, где классика встречается с современным юмором!

Купить билет на концерт StandUp Ереван

Помощь с билетами
Октябрь
10 октября пятница
23:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Standup Никита Шевчук. Фантазер
18+
Юмор
Standup Никита Шевчук. Фантазер
6 декабря в 18:00 La'Театр
от 2000 ₽
Nash Albert
18+
Рок-н-ролл
Nash Albert
13 декабря в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Цикл концертов при свечах. Романтика Шопена
6+
Классическая музыка
Цикл концертов при свечах. Романтика Шопена
17 октября в 19:00 Градский-холл
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше