StandUp Ереван

Ведущие комики в Stand Up Store Moscow

На сцене Stand Up Store Moscow выступят ведущие артисты: Гамлет Кароян, Арен Мелконян, Эрнест Таржуманян, Эд Авдали и Михаил Гулакян. Это уникальное мероприятие объединит юмор и театральное искусство, предложив зрителям свежий взгляд на традиционные темы.

О спектакле

Это представление станет настоящим экспериментом, в котором артисты будут исследовать границы между серьезностью Шекспира и современным комедийным подходом. Зрители ожидают неожиданные повороты и актуальные шутки, которые заставят их смеяться и задуматься одновременно.

Интересные факты

Гамлет - одна из самых известных и часто ставимых пьес Шекспира, однако в этом спектакле ее интерпретируют с налетом современности.

Каждый из участников имеет богатый опыт в стенд-ап комедии и театре, что делает представление особенно интригующим.

Stand Up Store Moscow уже известен своими оригинальными проектами и опытными комиками.

Приходите на спектакль, чтобы стать частью увлекательного вечера, где классика встречается с современным юмором!