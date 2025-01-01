StandUp Ереван

На сцене Stand Up Store Moscow выступят ведущие артисты: Гамлет Кароян, Арен Мелконян, Эрнест Таржуманян, Эд Авдали и Михаил Гулакян. Это уникальное мероприятие объединит юмор и театральное искусство, предложив зрителям свежий взгляд на традиционные темы.
Это представление станет настоящим экспериментом, в котором артисты будут исследовать границы между серьезностью Шекспира и современным комедийным подходом. Зрители ожидают неожиданные повороты и актуальные шутки, которые заставят их смеяться и задуматься одновременно.
Приходите на спектакль, чтобы стать частью увлекательного вечера, где классика встречается с современным юмором!