Standup En Français

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О концерте/спектакле

Сольное шоу Kaïl Prof в Le Moscomédie

Le Moscomédie вновь открывает свои двери для зрителей в Санкт-Петербурге с новой программой «ProFrançois». Это сольное шоу от талантливого комика Kaïl Prof, которое обещает быть незабываемым!

Что такое «ProFrançois»?

«ProFrançois» — это не просто комедийное выступление. Это уникальное путешествие в мир французского языка и культуры через призму юмора. Kaïl Prof, известный своими остроумными наблюдениями и харизмой, проведет зрителей через увлекательные и порой неожиданные ситуации, связанные с изучением языка.

Разогрев от местных комиков

На этот раз Kaïl Prof подготовил особую программу, в которой ему будут помогать уже полюбившиеся зрителям местные комики. Их выступления добавят особый колорит и создадут атмосферу уюта и смеха.

Незабываемый вечер

В программе «ProFrançois» вас ждут новые и уже полюбившиеся шутки, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя. Это шоу станет отличным способом провести вечер в компании друзей или в одиночку, погрузившись в мир французского юмора.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля и зарядиться положительными эмоциями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 750 ₽

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