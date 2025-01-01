StandUp Дагестан

Меню
О концерте/спектакле

Новые звёзды Stand Up Store Moscow

На сцене Stand Up Store Moscow состоится выступление комедийных артистов, которые подарят зрителям незабываемые впечатления. В этот раз на сцену выйдут: Омар Алибутаев, Тимур Джанкезов, Мурад Магомедов, Зураб Юсупов и Замрат Вартанянц.

Кто есть кто?

Каждый из исполнителей привносит свою уникальную харизму и стиль юмора:

  • Омар Алибутаев — известный комедиант, который сумел завоевать сердца публики нестандартным подходом к юмору.
  • Тимур Джанкезов — мастер наблюдений, который умело показывает абсурдность повседневной жизни.
  • Мурад Магомедов — славится своей искренностью и непосредственностью, его выступления всегда актуальны и близки зрителям.
  • Зураб Юсупов — жизнерадостный комик, чьи шутки мгновенно поднимают настроение.
  • Замрат Вартанянц — его стиль отличается оригинальностью и умением находить смешное в привычных ситуациях.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль станет отличным способом провести время в компании друзей или рассмешить свою вторую половинку. Stand Up Store Moscow предлагает уникальную атмосферу, где юмор не имеет границ, а яркие эмоции создают комфортную обстановку для вечернего отдыха.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного мероприятия, где смех объединяет людей и дарит позитивные эмоции. Вам гарантированы моменты радости и множество поводов для обсуждения после шоу!

