StandUp Дагестан
Билеты от 1300₽
Киноафиша StandUp Дагестан

StandUp Дагестан

18+
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Стендап концерт в Stand Up Store Moscow

На сцене: Омар Алибутаев, Зураб Юсупов, Магомед Джамбуев, Магомед Абуков, Замрат Вартанянц.

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт, который пройдёт в уютной атмосфере Stand Up Store Moscow. Этот вечер обещает быть полным смеха и ярких эмоций. Участники мероприятия – талантливые комики, которые готовы поделиться своим чувством юмора и оригинальными историями.

Знакомство с участниками

Каждый из комиков имеет свой уникальный стиль и опыт, что делает вечер особенно интересным. Омар Алибутаев известен своим остроумием и ироничным взглядом на повседневную жизнь. Зураб Юсупов радует зрителей неожиданными поворотами сюжета в своих выступлениях, а Магомед Джамбуев и Магомед Абуков привносят в свои шутки колоритные акценты родной культуры. Замрат Вартанянц завершает этот талантливый состав, добавляя свою особую нотку в каждый номер.

Почему стоит прийти?

Стендап – это не просто комедия, это живое искусство, которое позволяет зрителям почувствовать атмосферу единения и смеха. Выступления проходят в интерактивном формате, что делает каждое шоу неповторимым. Приготовьтесь к неожиданным поворотам и импровизациям, которые добавляют остроты и непредсказуемости.

Присоединяйтесь к нам в Stand Up Store Moscow и получите заряд позитивной энергии, наслаждаясь атмосферой настоящего театра смеха. Не упустите возможность увидеть выступления талантов на одной сцене!

Сентябрь
23 сентября вторник
19:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1300 ₽

