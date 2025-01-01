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Standup Bar. Открытый микрофон
Киноафиша Standup Bar. Открытый микрофон

Standup Bar. Открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап в уютной атмосфере: не пропустите!

Опытные комики и новички проверяют свои шутки в STANDUP BAR — новом уютном стендап-баре в центре города. Это отличная возможность посетить живое шоу и насладиться атмосферой, где смех и творчество царят в каждом уголке.

Что вас ждет?

На сцене STANDUP BAR выступят как зарекомендовавшие себя комики, так и начинающие таланты. Каждый вечер — это уникальное сочетание свежих шуток и непредсказуемых ситуаций, которые делают стендап таким увлекательным.

Удобства для зрителей

Сбор гостей начинается за полчаса до начала мероприятия, поэтому рекомендуем приходить заранее, чтобы занять самые комфортные места. Уютная обстановка и дружелюбный персонал создадут идеальные условия для вечернего отдыха.

Как добраться?

STANDUP BAR удобно расположен в центре города, что делает его доступным для всех желающих. Не забудьте проверить расписание мероприятий на нашем сайте, чтобы не пропустить интересные шоу!

Проведите вечер в компании хорошего настроения и живого юмора. Ждем вас в STANDUP BAR!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 29 июля
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 100 ₽
Екатеринбург, 5 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 100 ₽
Екатеринбург, 12 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 100 ₽
Екатеринбург, 19 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 100 ₽
Екатеринбург, 26 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 100 ₽
Екатеринбург, 2 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 100 ₽
Екатеринбург, 9 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 100 ₽
Екатеринбург, 16 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 100 ₽
Екатеринбург, 23 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 100 ₽
Екатеринбург, 30 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 100 ₽

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