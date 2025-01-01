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Standup Bar. Надёжный микрофон
Киноафиша Standup Bar. Надёжный микрофон

Standup Bar. Надёжный микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-вечер в STANDUP BAR

Десять опытных комиков выйдут на сцену, чтобы испытать свои шутки в уютном STANDUP BAR. Это отличная возможность насладиться живым шоу в новом стендап-баре, расположенном в самом центре города.

Камерная атмосфера

Бар предлагает приятную и расслабляющую атмосферу, идеально подходящую для вечернего отдыха. Вы сможете насладиться не только юмором, но и общением с друзьями в комфортной обстановке.

Удобное время

Сбор гостей начинается за полчаса до мероприятия. Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места и насладиться предвкушением шоу.

Интересные факты

Стендап — это не только комедия, но и искусство. Каждый комик делится своими уникальными историями и наблюдениями, что делает каждое выступление неповторимым. Возможно, вы даже увидите новых звезд, которые в будущем будут выступать на больших сценах!

Не пропустите шанс стать частью этого увлекательного вечера. Мы ждем вас в STANDUP BAR!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 23 июля
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 31 июля
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 6 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 13 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 20 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 27 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 4 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 11 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 18 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 25 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 2 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 200 ₽

В ближайшие дни

Стендап в Баре!
18+
Юмор
Стендап в Баре!
24 октября в 22:00 Standup Bar
от 400 ₽
Stand Up Напарники
18+
Юмор
Stand Up Напарники
21 августа в 20:00 Standup Bar
от 400 ₽
Stand Up Прожарка
18+
Юмор
Stand Up Прожарка
12 сентября в 22:00 Standup Bar
от 400 ₽
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