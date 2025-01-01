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Stand Up
Билеты от 600₽
Киноафиша Stand Up

Stand Up

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Лучшие комики Москвы на одной сцене

Шоу Stand Up Brothers — это замечательная возможность увидеть на сцене опытных комиков Москвы, которые поочередно представляют свои шутки. В течение вечера зрители могут наслаждаться разнообразием стилей и форматов, открывая для себя новых исполнителей или наслаждаясь выступлениями своих любимых комиков. Каждое выступление — это неповторимый момент с уникальными шутками и темами.

Формат мероприятия

Комики сменяют друг друга, создавая динамичную и интересную атмосферу. Это позволяет зрителям быть в курсе свежих комедийных трендов и наслаждаться как новичками, так и более опытными исполнителями.

Условия посещения

Входные билеты не привязаны к конкретному месту, но организаторы шоу позаботятся о комфортном размещении гостей. Если вы пришли с компанией, вас разместят за одним столом, чтобы вы могли наслаждаться выступлением вместе. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно, не входя в стоимость билета.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
21:00 от 600 ₽

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