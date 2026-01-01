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Stand Up
Билеты от 1290₽
Киноафиша Stand Up

Stand Up

18+
Возраст 18+
Билеты от 1290₽

О концерте

Стендап концерт в Ритм-Блюз Кафе

Приготовьтесь к вечеру насыщенному юмором! В Ритм-Блюз Кафе пройдет стендап концерт, где выступят четыре комика с черным материалом. Их шутки будут жесткими и откровенными, что создаст неповторимую атмосферу веселья.

Один из комиков возьмет на себя роль ведущего, а состав участников останется в тайне до самого вечера. Это настоящие профессионалы, известные по таким проектам, как StandUp на ТНТ, Labelcom и StandUp Club #1. В прошлом на подобных мероприятиях уже имели успех такие комики, как Гурам Амарян, Сергей Орлов, Артур Чапарян и многие другие.

Удобная обстановка

Вы сможете насладиться мероприятием за столиками, где в течение всего вечера доступны еда и напитки. Это создаст комфортные условия для отдыха и общения. Каждую неделю публику будет развлекать новый состав комиков, что гарантирует разнообразие и свежесть шуток.

Длительность и взаимодействие

Концерт продлится от одного с половиной до двух часов. Импровизационное общение со зрителями добавит интерактивности и незабываемых моментов в вечер.

Не упустите шанс посетить это яркое событие, полное смеха и эмоций!

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Июль
Август
4 июля суббота
17:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1290 ₽
11 июля суббота
17:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1290 ₽
18 июля суббота
17:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1290 ₽
25 июля суббота
17:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1290 ₽
1 августа суббота
17:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1290 ₽
8 августа суббота
17:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1290 ₽
15 августа суббота
17:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1290 ₽
22 августа суббота
17:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1290 ₽
29 августа суббота
17:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1290 ₽

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