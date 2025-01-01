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Stand Up. Женский открытый микрофон
Киноафиша Stand Up. Женский открытый микрофон

Stand Up. Женский открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Откройте мир женского юмора

Приглашаем вас на уникальное мероприятие — «Женский открытый микрофон». Это вечер, посвященный только женщинам-комикам, где они смогут продемонстрировать свой талант и чувство юмора. На сцене выступят как опытные комикессы, так и новички, которые впервые попробуют свои силы в стендапе.

Что вас ждет?

«Женский открытый микрофон» — это не только возможность послушать смешные истории и наблюдать за живыми выступлениями, но и шанс поддержать талантливых женщин. Вы сможете увидеть, как они делятся своим опытом, рассказывают о жизни и поднимают актуальные темы. Это мероприятие станет отличным способом провести вечер в компании единомышленников и зарядиться позитивом.

Почему стоит прийти?

  • Поддержка женщин в искусстве: Каждое выступление — это шаг к равенству и признанию женского юмора.
  • Разнообразие выступлений: Вы увидите как профессионалов, так и начинающих комиков, что придаст вечеру особую атмосферу.
  • Уникальные истории: Каждая комикесса приносит свой взгляд на мир, что делает вечер интересным и запоминающимся.

Когда и где?

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события. Следите за анонсами на нашем сайте, чтобы узнать дату и место проведения. Приходите и убедитесь в том, что женский юмор действительно существует!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 23 июля
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 13 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 200 ₽
Екатеринбург, 27 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 200 ₽

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