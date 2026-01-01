Stand Up. Женский день

Stand-up вечер: Женский день в Ростове

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт «Женский день», который состоится в Ростове. В этот вечер ростовские резиденты представят свое лучшее шоу, полное юмора и жизненных ситуаций.

Выступление пройдет в уютном баре, открытом командой КВН «Флэш-Рояль», чемпиона 2023 года. Здесь вы сможете не только насладиться отличным коктейлем или закусками, но и получить заряд позитивных эмоций от выступлений комиков.

Участники мероприятия

На сцену выйдут талантливые комики, среди которых:

Лена Белоусова

Катя Шмидт

Арина Рашидова

Милана Мититаниди

Дарья Алехина

Все участницы являются действующими резидентами популярных интернет и ТВ-проектов, что обещает качественный и увлекательный контент для зрителей.

Проведите вечер в компании юмора

Бар, в котором пройдет мероприятие, стал настоящей площадкой для стендап-комедии. Здесь выступают комики, известные по различным ТВ и YouTube проектам, так что вы точно не уйдете без улыбки.

Приходите и проведите вечер в атмосфере смеха и положительных эмоций!