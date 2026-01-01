Оповещения от Киноафиши
Stand Up. Женский день
Киноафиша Stand Up. Женский день

Stand Up. Женский день

18+
Возраст 18+

О концерте

Stand-up вечер: Женский день в Ростове

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт «Женский день», который состоится в Ростове. В этот вечер ростовские резиденты представят свое лучшее шоу, полное юмора и жизненных ситуаций.

Выступление пройдет в уютном баре, открытом командой КВН «Флэш-Рояль», чемпиона 2023 года. Здесь вы сможете не только насладиться отличным коктейлем или закусками, но и получить заряд позитивных эмоций от выступлений комиков.

Участники мероприятия

На сцену выйдут талантливые комики, среди которых:

  • Лена Белоусова
  • Катя Шмидт
  • Арина Рашидова
  • Милана Мититаниди
  • Дарья Алехина

Все участницы являются действующими резидентами популярных интернет и ТВ-проектов, что обещает качественный и увлекательный контент для зрителей.

Проведите вечер в компании юмора

Бар, в котором пройдет мероприятие, стал настоящей площадкой для стендап-комедии. Здесь выступают комики, известные по различным ТВ и YouTube проектам, так что вы точно не уйдете без улыбки.

Приходите и проведите вечер в атмосфере смеха и положительных эмоций!

Купить билет на концерт Stand Up. Женский день

В других городах
Март
7 марта суббота
18:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 800 ₽
20:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 1000 ₽
8 марта воскресенье
18:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 1000 ₽
20:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 1200 ₽

