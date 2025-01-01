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Stand Up Вечер
Киноафиша Stand Up Вечер

Stand Up Вечер

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Stand Up Вечер: Комедия в Сердце Санк-Петербурга

Приглашаем вас на классический вечер комедии, который пройдет в уютном баре в центре города. Это уникальная возможность насладиться талантом лучших комиков, которые поделятся с вами своими шутками и оригинальными историями.

Веселые Вечера с Комиками

На нашем вечере выступят известные комики, которые подарят вам заряд хорошего настроения. Каждый из них - мастер своего дела, готовый развеселить даже самых серьезных зрителей.

Уютная Атмосфера и Вкусные Угощения

С нас - отличная атмосфера, вкусные напитки и аппетитная еда. Вы сможете расслабиться и насладиться вечером в компании друзей или в одиночку.

Не Упустите Возможность!

Не пропустите шанс провести вечер в компании талантливых комиков и зарядиться позитивом. Мы ждем вас в нашем баре, чтобы вместе создать незабываемые моменты!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
21:30 от 500 ₽

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