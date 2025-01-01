Меню
Stand Up вечер в Типографии
Stand Up вечер в Типографии

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Стендап здорового человека

Погрузитесь в атмосферу легкого вечернего отдыха с «Стенд-апом здорового человека»! Мы обещаем заряд хорошего настроения, шутки и, конечно же, много смеха.

Ведущая и участники

На сцене вас ждет харизматичная ведущая Анна Соловьёва, которая с лёгкостью задаст нужный тон вечеру. В числе выступающих — талантливые комики:

  • Ксения Мерняк
  • Дмитрий Сегеда
  • Сергей Красноштанов
  • Данил Якунин
  • Наиль Каримов

Что ожидать от вечера?

Каждый из комиков представит свой уникальный стиль и оригинальные шутки, взятые из жизни. В наших выступлениях нет заученных текстов — только живое общение с залом и юмор, который создаётся на лету. Это идеальное время, чтобы отдохнуть, расслабиться и насладиться яркими моментами.

Подходите с друзьями!

Не упустите возможность собрать компанию и отправиться на встречу с хорошим настроением! Мы уверены, что вечер будет незабываемым, и каждый найдет в выступлениях что-то близкое и знакомое.

Приходите и станьте частью веселья!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 16 сентября
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
20:00 от 400 ₽

