Stand Up вечер в Типографии

Стендап здорового человека

Погрузитесь в атмосферу легкого вечернего отдыха с «Стенд-апом здорового человека»! Мы обещаем заряд хорошего настроения, шутки и, конечно же, много смеха.

Ведущая и участники

На сцене вас ждет харизматичная ведущая Анна Соловьёва, которая с лёгкостью задаст нужный тон вечеру. В числе выступающих — талантливые комики:

Ксения Мерняк

Дмитрий Сегеда

Сергей Красноштанов

Данил Якунин

Наиль Каримов

Что ожидать от вечера?

Каждый из комиков представит свой уникальный стиль и оригинальные шутки, взятые из жизни. В наших выступлениях нет заученных текстов — только живое общение с залом и юмор, который создаётся на лету. Это идеальное время, чтобы отдохнуть, расслабиться и насладиться яркими моментами.

Подходите с друзьями!

Не упустите возможность собрать компанию и отправиться на встречу с хорошим настроением! Мы уверены, что вечер будет незабываемым, и каждый найдет в выступлениях что-то близкое и знакомое.

Приходите и станьте частью веселья!