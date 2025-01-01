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Stand Up в Патриках
Билеты от 850₽
Киноафиша Stand Up в Патриках

Stand Up в Патриках

18+
Возраст 18+
Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Место, где медийные комики проверяют новые шутки, а начинающие делают первые шаги

Каждое шоу — это свежие шутки, харизматичные выступления и неожиданные сюрпризы. На сцене — резиденты клуба, звезды стендапа и перспективные новички. Уточнить состав выступающих на неделю вперед можно на сайте организатора.

Организационные моменты

  • Сбор гостей за 30 минут до начала.
  • Билеты не привязаны к конкретным местам. Посадка производится в порядке очереди.
  • Для мест за барной стойкой действует скидка 15% на напитки.
  • Компании, покупающие билеты разными заказами, могут быть объединены по предварительному запросу.

Важная информация

  • Гостей в алкогольном опьянении на мероприятие не допускают.
  • Стоимость ужина и напитков оплачивается отдельно.

Приходите за порцией искрометного юмора и отличного настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
19:30 от 850 ₽
26 июля
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
19:30 от 850 ₽

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