Stand Up в Патриках

Место, где медийные комики проверяют новые шутки, а начинающие делают первые шаги
Каждое шоу — это свежие шутки, харизматичные выступления и неожиданные сюрпризы. На сцене — резиденты клуба, звезды стендапа и перспективные новички. Уточнить состав выступающих на неделю вперед можно на сайте организатора.
Организационные моменты
- Сбор гостей за 30 минут до начала.
- Билеты не привязаны к конкретным местам. Посадка производится в порядке очереди.
- Для мест за барной стойкой действует скидка 15% на напитки.
- Компании, покупающие билеты разными заказами, могут быть объединены по предварительному запросу.
Важная информация
- Гостей в алкогольном опьянении на мероприятие не допускают.
- Стоимость ужина и напитков оплачивается отдельно.
Приходите за порцией искрометного юмора и отличного настроения!