Stand Up в Патриках

Место, где медийные комики проверяют новые шутки, а начинающие делают первые шаги

Каждое шоу — это свежие шутки, харизматичные выступления и неожиданные сюрпризы. На сцене — резиденты клуба, звезды стендапа и перспективные новички. Уточнить состав выступающих на неделю вперед можно на сайте организатора.

Организационные моменты

Сбор гостей за 30 минут до начала.

Билеты не привязаны к конкретным местам. Посадка производится в порядке очереди.

Для мест за барной стойкой действует скидка 15% на напитки.

Компании, покупающие билеты разными заказами, могут быть объединены по предварительному запросу.

Важная информация

Гостей в алкогольном опьянении на мероприятие не допускают.

Стоимость ужина и напитков оплачивается отдельно.

Приходите за порцией искрометного юмора и отличного настроения!