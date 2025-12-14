Меню
Stand Up. Шутки без фильтра
Киноафиша Stand Up. Шутки без фильтра

Stand Up. Шутки без фильтра

18+
Возраст 18+

О концерте

Живой стендап без цензуры

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, наполненному свежими шутками и яркими впечатлениями! На нашем шоу выступают комики всех стилей и направлений: от новичков до опытных профи, а также настоящие «сумасшедшие» таланты. Здесь каждый сможет найти что-то для себя!

Эксклюзивное шоу

На сцене у нас обкатываются самые свежие шутки, которые комики готовят именно для вас. Эти выступления могут стать стартовой площадкой для будущих звезд стендапа. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного и динамичного процесса!

Уютная атмосфера

Все площадки нашего шоу предлагают комфортные условия. Вы можете насладиться не только юмором, но и хорошей кухней. На всех мероприятиях работает бар, где вы найдете широкий выбор напитков.

18+ и нон-стоп юмор

Обратите внимание, что нашего шоу присутствует нецензурная лексика, поэтому оно подходит только для зрителей старше 18 лет. Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше, не стесняйтесь спрашивать!

Ждем вас на стендапе, где смех и веселье будут на первом месте!

В других городах
Декабрь
13 декабря суббота
16:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽
14 декабря воскресенье
18:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽
16 декабря вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽
20 декабря суббота
16:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽
21 декабря воскресенье
18:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽
23 декабря вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 400 ₽
27 декабря суббота
16:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽
28 декабря воскресенье
18:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽
30 декабря вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 350 ₽

