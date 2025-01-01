Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stand-up Шоу. Грязные Разгоны
Киноафиша Stand-up Шоу. Грязные Разгоны

Stand-up Шоу. Грязные Разгоны

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Грязные разгоны в Homie Lounge: вечер стендап-комедии

Приготовьтесь к вечеру, полному смеха и неожиданных поворотов! Три талантливых стендап-комика соберутся в Homie Lounge, чтобы поделиться своими самыми смешными заходами и грязными историями. Это уникальное шоу даст зрителям возможность заглянуть за кулисы комедии и увидеть, как рождаются шутки.

Что вас ждет?

На сцене вы увидите, как комики помогают друг другу довести шутки до идеала, обсуждая новые ходы и разгоняя веселые истории. Это не просто стендап — это живая комедия в формате лайв, где зрители станут свидетелями внутренней кухни юмора.

Почему стоит посетить?

Вечер стендап-комедии — это не только возможность посмеяться, но и шанс увидеть, как комики работают над своими номерами. Возможно, вы станете свидетелем рождения нового шедевра юмора!

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых артистов и зарядиться положительными эмоциями. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
20:00

В ближайшие дни

Фортепианный квартет «Бельэтаж»
6+
Классическая музыка
Фортепианный квартет «Бельэтаж»
20 октября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 800 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, П.Бубельников Аб-т № 3
2 ноября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
6+
Классическая музыка
Молодежный камерный оркестр ЗКР, аб-т №10
25 октября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше