Stand up shooooooker | Стендап шокер
Киноафиша Stand up shooooooker | Стендап шокер

Stand up shooooooker | Стендап шокер

18+
Возраст 18+

О концерте

Экспериментальное Stand Up шоу в баре Pravda

В Екатеринбурге, в баре Pravda, состоится уникальное шоу в формате Stand Up, в котором выступят как опытные, так и начинающие комики. Это событие обещает стать настоящим испытанием для участников и зрителей.

Во время выступления комики будут надеты в специальные электрические шокеры. Каждый раз, когда они не сумеют рассмешить аудиторию, они получат разряд током. Это добавляет дополнительный элемент напряженности и адреналина, который непременно подстегнет атмосферу вечера.

Для любителей смелого юмора

Шоу станет настоящим выбором для тех, кто любит оригинальные и рискованные формы юмора. Ожидайте неожиданных поворотов, смеха и, возможно, даже небольших шоков! Не упустите шанс стать частью этого зрелища.

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
20:30
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 1000 ₽
7 января среда
20:30
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 1000 ₽

