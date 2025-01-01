Меню
Stand Up Съемки
Билеты от 750₽
Киноафиша Stand Up Съемки

Stand Up Съемки

18+
Возраст 18+
Билеты от 750₽

О концерте

Stand-up съемки в Москве: будьте первыми!

Комики собираются, чтобы записать свои лучшие и проверенные шутки. Это уникальная возможность увидеть программу еще до того, как она появится на YouTube. Станьте частью зрительской аудитории и поддержите своих любимых исполнителей!

Дресс-код и размещение

Не забудьте о дресс-коде: темный верх приветствуется! Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы.

Условия входа

Имейте в виду, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту. Менеджеры зала постараются комфортно разместить вас в порядке очереди. Если вы приходите с компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом, чтобы сидеть вместе. Если билеты покупаются на разные имена, пожалуйста, сообщите об этом заранее, чтобы вас могли разместить за одним столом.

Купить билет на концерт Stand Up Съемки

Декабрь
14 декабря воскресенье
18:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 750 ₽
21:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 750 ₽

В ближайшие дни

