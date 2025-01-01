Stand-up съемки в Москве: будьте первыми!

Комики собираются, чтобы записать свои лучшие и проверенные шутки. Это уникальная возможность увидеть программу еще до того, как она появится на YouTube. Станьте частью зрительской аудитории и поддержите своих любимых исполнителей!

Дресс-код и размещение

Не забудьте о дресс-коде: темный верх приветствуется! Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы.

Условия входа

Имейте в виду, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту. Менеджеры зала постараются комфортно разместить вас в порядке очереди. Если вы приходите с компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом, чтобы сидеть вместе. Если билеты покупаются на разные имена, пожалуйста, сообщите об этом заранее, чтобы вас могли разместить за одним столом.