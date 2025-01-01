Stand Up сеанс: Иван Шумейко

Сеанс смехотерапии с Иваном Шумейко

Днём врач, вечером комик! Стендап-комик Иван Шумейко, обладающий образованием врача-психотерапевта, приглашает вас на уникальный сеанс смехотерапии. На этом мероприятии Иван не только поделится своими проблемами, но и разберёт ваши, приправляя всё это юмором и интересными фактами из психологии.

Почему стоит прийти? Как говорит сам Иван: «Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих». Возможно, именно ваша проблема станет темой для обсуждения, и вы получите ценные подсказки!

Место и время проведения

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Когда: 9 августа в 20:00.

Сбор гостей: с 19:00.

Продолжительность мероприятия: 1,5 часа.

Важно знать

Возрастное ограничение: 18+.

Билеты: от 599 р.

Правила поведения на мероприятии

Обратите внимание, что на мероприятиях запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вам необходимо пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору, и мы подберём для вас более комфортный стол.