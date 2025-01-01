Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stand Up сеанс: Иван Шумейко
Киноафиша Stand Up сеанс: Иван Шумейко

Stand Up сеанс: Иван Шумейко

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сеанс смехотерапии с Иваном Шумейко

Днём врач, вечером комик! Стендап-комик Иван Шумейко, обладающий образованием врача-психотерапевта, приглашает вас на уникальный сеанс смехотерапии. На этом мероприятии Иван не только поделится своими проблемами, но и разберёт ваши, приправляя всё это юмором и интересными фактами из психологии.

Почему стоит прийти? Как говорит сам Иван: «Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих». Возможно, именно ваша проблема станет темой для обсуждения, и вы получите ценные подсказки!

Место и время проведения

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.
Когда: 9 августа в 20:00.
Сбор гостей: с 19:00.
Продолжительность мероприятия: 1,5 часа.

Важно знать

Возрастное ограничение: 18+.
Билеты: от 599 р.

Правила поведения на мероприятии

Обратите внимание, что на мероприятиях запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вам необходимо пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору, и мы подберём для вас более комфортный стол.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 9 августа
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 599 ₽

В ближайшие дни

Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
18+
Поп
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
12 августа в 22:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
0+
Джаз
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
2 октября в 20:30 Федина дача
от 1500 ₽
Алессандро Сафина с симфоническим оркестром
6+
Поп Классическая музыка
Алессандро Сафина с симфоническим оркестром
29 сентября в 20:00 Фестивальный
Билеты
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше