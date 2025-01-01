Stand Up Сауле Юсупова

Сауле Юсупова в Сочи: вечер юмора и искренности

Скоро в Сочи — яркий вечер с участием Сауле Юсуповой, которая уже успела завоевать сердца зрителей своим смелым и харизматичным стилем! Она говорит прямо о том, о чем многие предпочитают молчать, и оставляет своих зрителей с улыбкой на лице. Готовьтесь смеяться до слёз!

Новый материал и злободневные шутки

Сауле Юсупова представит только новый материал, полный актуальных и остроумных шуток. Данный вечер обещает быть насыщенным 100% качественным юмором. Также стоит отметить, что участница проекта «Женский стендап» на ТНТ имеет множество положительных отзывов от зрителей.

Удобства и рекомендации

Для вашего удобства в Red Buffet Lounge будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы выбрать любимые блюда и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Правила мероприятия

Обратите внимание: на мероприятиях запрещается перемещение столов самостоятельно. Если вам нужно пересесть, смело обращайтесь к администратору — он подберет для вас более комфортное место.

Где и когда?

Место проведения: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2. Сбор гостей начинается в 19:00, мероприятие начнется в 20:00 и продлится 1,5 часа. Обратите внимание на возрастное ограничение — 18+