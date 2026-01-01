Оповещения от Киноафиши
Stand Up Самвел Гиновян

Stand Up Самвел Гиновян: вечер смеха в Сочи

Приглашаем вас посетить уникальный стендап-концерт от известного комика Самвела Гиновяна, который состоится в Сочи. Этот артист по праву считается одним из самых ярких представителей жанра в стране, его выступления привлекают зрителей своим остроумием и искренностью.

О Самвеле Гиновяне

Самвел Гиновян - герой множества комедийных шоу и телевизионных программ. Его монологи наполнены наблюдениями о жизни, отношениях и быте, что делает их понятными и близкими каждому зрителю. Гиновян известен своим уникальным стилем и умением находить смешные стороны даже в повседневных ситуациях.

Чего ожидать от вечера

На концерте прозвучат новые истории, а также любимые старые номера. Зрители могут рассчитывать на непринужденную атмосферу, где каждый сможет расслабиться и посмеяться от души. Это выступление станет отличной возможностью провести вечер в компании друзей и получить заряд положительных эмоций.

Где и когда

Мероприятие состоится в одном из самых популярных клубов Сочи. Билеты можно приобрести на официальном сайте или в кассах заведения. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера юмора!

Апрель
2 апреля четверг
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2

