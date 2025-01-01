Меню
Stand Up: самое смешное
Stand Up: самое смешное

Stand Up: самое смешное

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу «Stand Up: Самое смешное» в Казани

Готовы порадовать зрителей новым захватывающим событием — шоу «Stand Up: Самое смешное»! Это уникальная возможность увидеть лучших комиков, которые заставят вас смеяться до слёз.

Уникальные комики

На сцене выступят как жёсткие, так и лёгкие комики — настоящие мастера своего дела. Только самый свежий и интересный материал от комиков Казани и других городов России!

Проверенные шутки

Шутки, которые вы услышите, уже рассмешили десятки тысяч зрителей. Эти комики часто выступают на ТВ-проектах, побеждали на стендап-фестивалях и были в составe разогревающих команд перед выступлениями известных юмористов.

Не упустите свой шанс

Не пропустите возможность оценить золото казанской комедии. Все, что вам нужно — это нажать кнопку «купить билеты» и стать частью незабываемого вечера смеха!

Купить билет на концерт Stand Up: самое смешное

В других городах
Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 700 ₽
7 октября вторник
19:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 700 ₽
14 октября вторник
19:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 700 ₽
21 октября вторник
19:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 700 ₽
28 октября вторник
19:00
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
от 700 ₽

