Stand Up «с акцентом»
18+
Стендап: Хохот до слез

Устали от пресной комедии и шуток ни о чем? Хотите по-настоящему искренне посмеяться, забыв обо всех проблемах? Тогда этот стендап — именно то, что вам нужно!

На сцене выступят четыре комика, каждый из которых представляет свой уникальный взгляд на мир. В этот вечер вас развлекут:

  • Акоп Петросян
  • Мэл Бернецян
  • Антон Погосян
  • Дэвид Габуния

Эти мастера юмора объединены общей страстью — заставить вас хохотать до слез!

Атмосфера и комфорт

В Red Buffet Lounge вы найдете не только смешные моменты, но и уютную атмосферу. Работает линия раздачи и бар, поэтому мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы сделать выбор еды и напитков и настроиться на волну хорошего настроения.

Важные моменты

Обратите внимание: на мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, просто обратитесь к администратору, и мы подберем для вас более комфортный стол.

Адрес и время

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2

Когда: 24 сентября в 20:00

Сбор гостей в 19:00. Продолжительность мероприятия — 1,5 часа. Возрастное ограничение — 18+

Сентябрь
24 сентября среда
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 599 ₽

