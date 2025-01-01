Stand Up «с акцентом»

Стендап-вечер, который заставит вас смеяться до слез!

Смело, остро и без цензуры! Устали от пресной комедии и шуток ни о чем? Хотите по-настоящему искренне посмеяться и забыть обо всех проблемах? Тогда этот стендап — именно то, что вам нужно!

Участники вечера

На сцене выступят четыре комика, каждый из которых предложит свой уникальный взгляд на мир:

Акоп Петросян

Мэл Бернецян

Антон Погосян

Дэвид Габуния

Что ожидать?

Это не просто вечер стендапа — это настоящая комедийная феерия! Каждый из комиков привнесет свою индивидуальность и остроумие, что создаст незабываемую атмосферу смеха и веселья.

Удобства для зрителей

На мероприятии будет работать линия раздачи и бар, поэтому рекомендуем приходить пораньше. Это даст вам возможность выбрать любимые закуски и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Детали мероприятия

Дата: 27 августа

27 августа Общий сбор: 19:00

19:00 Начало: 20:00

20:00 Продолжительность: 1,5 часа

1,5 часа Цена билета: от 599 руб.

от 599 руб. Возрастное ограничение: 18+

Важно знать

На мероприятиях запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору — мы подберем для вас более комфортный стол.

Приходите за хорошим настроением и заряжайтесь позитивом!