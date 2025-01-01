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Stand Up «с акцентом»
Киноафиша Stand Up «с акцентом»

Stand Up «с акцентом»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-вечер, который заставит вас смеяться до слез!

Смело, остро и без цензуры! Устали от пресной комедии и шуток ни о чем? Хотите по-настоящему искренне посмеяться и забыть обо всех проблемах? Тогда этот стендап — именно то, что вам нужно!

Участники вечера

На сцене выступят четыре комика, каждый из которых предложит свой уникальный взгляд на мир:

  • Акоп Петросян
  • Мэл Бернецян
  • Антон Погосян
  • Дэвид Габуния

Что ожидать?

Это не просто вечер стендапа — это настоящая комедийная феерия! Каждый из комиков привнесет свою индивидуальность и остроумие, что создаст незабываемую атмосферу смеха и веселья.

Удобства для зрителей

На мероприятии будет работать линия раздачи и бар, поэтому рекомендуем приходить пораньше. Это даст вам возможность выбрать любимые закуски и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Детали мероприятия

  • Дата: 27 августа
  • Общий сбор: 19:00
  • Начало: 20:00
  • Продолжительность: 1,5 часа
  • Цена билета: от 599 руб.
  • Возрастное ограничение: 18+

Важно знать

На мероприятиях запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору — мы подберем для вас более комфортный стол.

Приходите за хорошим настроением и заряжайтесь позитивом!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 27 августа
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