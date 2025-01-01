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Stand up. Расул Чабдаров
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Киноафиша Stand up. Расул Чабдаров

Stand up. Расул Чабдаров

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Стендап с Расулом Чабдаровым в Большевик Лофте: Не пропустите!

Потрясающие шутки и безудержный юмор – это то, что ждет вас на концерте Расула Чабдарова! Этот талантливый стендап-комик уже завоевал сердца зрителей своим неподражаемым стилем и оригинальными выступлениями.

Почему стоит пойти?

Расул Чабдаров – это не просто комик, а настоящий мастер своего дела. Его выступления полны жизненных наблюдений и остроумных шуток, которые заставляют смеяться даже самых искушенных зрителей. Не упустите возможность окунуться в мир стендап-комедии и насладиться атмосферой веселья и позитива.

Готовьтесь к незабываемой встрече с легендой юмора. Мы ждем вас на концерте Расула Чабдарова!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
20:30
15 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
22:00

Фотографии

Stand up. Расул Чабдаров Stand up. Расул Чабдаров

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