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Stand Up Прожарка
Киноафиша Stand Up Прожарка

Stand Up Прожарка

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

StandUp Прожарка: Жгучие Шутки и Камерная Атмосфера

Приготовьтесь к вечеру, полному смеха и остроумия! StandUp Прожарка — это уникальное мероприятие, на котором комики делятся жесткими и иногда даже обидными шутками о друг друге. Здесь ни одна тема не остается без внимания, даже самые смелые шутки на грани фола становятся частью шоу.

Неповторимая Атмосфера

Вы сможете насладиться живым выступлением в новом стендап-баре, расположенном в центре города. Это отличная возможность провести вечер в приятной камерной атмосфере, где каждый зритель почувствует себя частью происходящего.

Приходите Рано!

Сбор гостей начинается за полчаса до начала мероприятия, поэтому рекомендуем приходить заранее, чтобы занять лучшие места. Не упустите шанс стать свидетелем ярких выступлений и уникального взаимодействия комиков с публикой!

Полезная Информация

StandUp Прожарка — это не просто комедийное шоу, а возможность увидеть, как комики проявляют свою креативность и находчивость. Не забудьте пригласить друзей и подготовиться к вечеру, полному смеха и неожиданных поворотов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 8 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 12 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 10 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
22:00 от 400 ₽

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