Stand-Up Проверка Шуток
Приглашаем вас на вечер, наполненный смехом и весельем! Три опытных стендап-комика готовят уникальные истории, разгоны и шутки, чтобы поднять настроение зрителям. Это не просто выступление — это настоящее путешествие в мир юмора!

О мероприятии

В рамках «Проверки Шуток» каждый комик поделится своими свежими находками и испытанными на публике материалами. Зрители смогут стать частью процесса, внося свои комментарии и оценки. Это шанс увидеть, как рождаются шутки и как комики реагируют на реакцию публики.

Интересные факты

  • Каждый стендап-комик обладает своим уникальным стилем и подходом к юмору.
  • Homie Lounge — это уютное место, которое идеально подходит для вечерних выступлений и общения.
  • Стендап становится все более популярным, открывая новые возможности для шутников и зрителей.

Не пропустите!

Приходите и наслаждайтесь вечером, полным laughs и неожиданных поворотов. Вас ждет увлекательный опыт и возможность поучаствовать в создании шуток!

В других городах
Сентябрь
20 сентября суббота
18:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 400 ₽
28 сентября воскресенье
18:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 400 ₽

