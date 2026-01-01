Stand Up. Проверка комиков на прочность

Стендап вечер в ресторане «Commode»

В ресторане «Commode» пройдет уникальная вечеринка Stand Up, на которой соберутся опытные комики из Санкт-Петербурга, а также гости из Москвы и других регионов. Это событие обещает быть настоящим парадом юмора!

Комики, которые удивят

Зрителям будут представлены новые и неожиданные мысли комиков, которые заставят вас смеяться до слёз. Вы сами сможете решить, что вам кажется смешным, а что нет. Но одно можно сказать точно - в этот вечер вы обязательно уйдете довольными!

Готовьтесь смеху

Берегите щечки, ведь скоро они будут сводить от смеха! Если вы любите проверять границы юмора и наслаждаться атмосферой дружеского веселья, эта вечеринка точно для вас.

Не упустите шанс стать частью этого юмористического события и насладиться яркими выступлениями комиков!