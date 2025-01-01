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Stand Up. Проверенный материал
Киноафиша Stand Up. Проверенный материал

Stand Up. Проверенный материал

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт Stand-up в Ростове. Только Проверенный материал

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт Stand-up. Проверенный материал, где на сцену выйдут опытные комики, участники телевизионных и интернет-проектов, а также резиденты объединения FlashStandUp и чемпионы Высшей лиги КВН. Это отличный шанс насладиться качественным юмором в компании единомышленников!

О баре Флэш

Флэш бар — это не просто место, где можно вкусно поесть и выпить. Это пространство, созданное Ростовской командой КВН Флэш-Рояль, чемпионами 2023 года, для всех любителей хорошего настроения. Здесь вы найдете:

  • Уютную атмосферу, способствующую отдыху и общению;
  • Возможность насладиться выступлениями комиков из различных телевизионных и YouTube-проектов;
  • Позитивные эмоции и заряд хорошего настроения.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Концерт Stand-up. Проверенный материал обещает множество смеха и отличное настроение. Ждем вас в Флэш баре!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 25 июля
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
20:00 от 700 ₽

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