Концерт Stand-up в Ростове. Только Проверенный материал

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт Stand-up. Проверенный материал, где на сцену выйдут опытные комики, участники телевизионных и интернет-проектов, а также резиденты объединения FlashStandUp и чемпионы Высшей лиги КВН. Это отличный шанс насладиться качественным юмором в компании единомышленников!

О баре Флэш

Флэш бар — это не просто место, где можно вкусно поесть и выпить. Это пространство, созданное Ростовской командой КВН Флэш-Рояль, чемпионами 2023 года, для всех любителей хорошего настроения. Здесь вы найдете:

Уютную атмосферу, способствующую отдыху и общению;

Возможность насладиться выступлениями комиков из различных телевизионных и YouTube-проектов;

Позитивные эмоции и заряд хорошего настроения.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Концерт Stand-up. Проверенный материал обещает множество смеха и отличное настроение. Ждем вас в Флэш баре!