Приглашаем вас на уникальное событие — концерт Stand-up. Проверенный материал, где на сцену выйдут опытные комики, участники телевизионных и интернет-проектов, а также резиденты объединения FlashStandUp и чемпионы Высшей лиги КВН. Это отличный шанс насладиться качественным юмором в компании единомышленников!
Флэш бар — это не просто место, где можно вкусно поесть и выпить. Это пространство, созданное Ростовской командой КВН Флэш-Рояль, чемпионами 2023 года, для всех любителей хорошего настроения. Здесь вы найдете:
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Концерт Stand-up. Проверенный материал обещает множество смеха и отличное настроение. Ждем вас в Флэш баре!