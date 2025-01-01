Stand Up прогулка на корабле

Stand Up на воде: Вечерний Питер в лучших традициях

Именно такие воспоминания стоит привозить из Петербурга! Приглашаем вас на уникальное событие — Stand Up с элементами экскурсии на борту комфортабельного корабля.

Захватывающий вечер на воде

Насладитесь великолепием вечернего Петербурга, когда мачта корабля и отборный смешной материал создают незабываемую атмосферу. Обратите внимание на названия кораблей: «Москва 85», «Москва 74» или «Москва 202». Не забудьте прибыть за 15-20 минут до отплытия, чтобы успеть на рейс, указанный в вашем билете.

Поддержка на причале

На причале всегда дежурят администраторы, которые с радостью помогут вам сориентироваться. В начале программы мы расскажем немного о самом Петербурге, а затем на сцену выйдут комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ и M&M’s.

Уникальные впечатления

Представьте, как вы плывете на корабле, за окном волны и вечерний Питер: Зимний дворец, Петропавловская крепость, та самая «Аврора», Финский залив — это просто ВАУ!

Комфорт и развлечения

Вас ждет комфортабельный закрытый салон, где классный комик поднимет вам настроение. А если вы проголодаетесь, можно будет покушать и выпить, а также сделать классные фотографии на фоне достопримечательностей — тройное ВАУ!

Для всех зрителей

Мы ждем всех: для туристов северной столицы это замечательная возможность познакомиться с Питером в комфортной и приятной обстановке. А для местных жителей — великолепный способ увидеть город и привычные развлечения в новом формате.