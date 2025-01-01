Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stand Up прогулка на корабле
Киноафиша Stand Up прогулка на корабле

Stand Up прогулка на корабле

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Stand Up на воде: Вечерний Питер в лучших традициях

Именно такие воспоминания стоит привозить из Петербурга! Приглашаем вас на уникальное событие — Stand Up с элементами экскурсии на борту комфортабельного корабля.

Захватывающий вечер на воде

Насладитесь великолепием вечернего Петербурга, когда мачта корабля и отборный смешной материал создают незабываемую атмосферу. Обратите внимание на названия кораблей: «Москва 85», «Москва 74» или «Москва 202». Не забудьте прибыть за 15-20 минут до отплытия, чтобы успеть на рейс, указанный в вашем билете.

Поддержка на причале

На причале всегда дежурят администраторы, которые с радостью помогут вам сориентироваться. В начале программы мы расскажем немного о самом Петербурге, а затем на сцену выйдут комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ и M&M’s.

Уникальные впечатления

Представьте, как вы плывете на корабле, за окном волны и вечерний Питер: Зимний дворец, Петропавловская крепость, та самая «Аврора», Финский залив — это просто ВАУ!

Комфорт и развлечения

Вас ждет комфортабельный закрытый салон, где классный комик поднимет вам настроение. А если вы проголодаетесь, можно будет покушать и выпить, а также сделать классные фотографии на фоне достопримечательностей — тройное ВАУ!

Для всех зрителей

Мы ждем всех: для туристов северной столицы это замечательная возможность познакомиться с Питером в комфортной и приятной обстановке. А для местных жителей — великолепный способ увидеть город и привычные развлечения в новом формате.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19:45 от 2500 ₽

В ближайшие дни

О'Крошка Фест
16+
Фестиваль Хип-хоп Инди Панк
О'Крошка Фест
30 августа в 16:00 Муз порт
от 4490 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
24 июля в 19:30 Руки вверх!
от 590 ₽
Gong show в Popravka bar
18+
Юмор
Gong show в Popravka bar
3 августа в 20:20 Поправка
от 300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше