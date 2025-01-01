Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stand Up: Профи
Киноафиша Stand Up: Профи

Stand Up: Профи

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу «Stand-up: Профи» в Казани

Филиал Комедии с радостью анонсирует новое шоу «Stand-up: Профи»! Это мероприятие обещает стать настоящим праздником юмора и смеха для всех любителей стендапа.

Популярность стендапа в Казани

Стендап в Казани набирает бешеную популярность за последние несколько лет. Этот жанр комедии привлекает внимание зрителей и спровоцировал появление множества новых комиков, которые с удовольствием делятся с аудиторией своим уникальным взглядом на жизнь.

Кто на сцене?

На шоу «Stand-up: Профи» выступают только опытные комики из Казани и других городов России. Каждый из них представляет новый материал, который они оттачивают в ожидании своих сольных концертов и телевизионных проектов. Это отличная возможность увидеть, как мастера стендапа готовятся к большим выступлениям!

Не упустите возможность!

Билеты на стендап-шоу уже в продаже. Убедитесь, что вы успели приобрести их, ведь ваш смех — это то, что нельзя купить! Приходите, чтобы насладиться атмосферой веселья и поднять себе настроение на весь день.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 23 июля
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
19:00 от 500 ₽
Казань, 27 июля
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
19:00 от 500 ₽
Казань, 28 июля
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
19:00 от 500 ₽
Казань, 29 июля
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 500 ₽
Казань, 30 июля
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
19:00 от 500 ₽
Казань, 4 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
19:00 от 500 ₽
Казань, 5 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 500 ₽
Казань, 11 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
19:00 от 500 ₽
Казань, 12 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 500 ₽
Казань, 18 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
19:00 от 500 ₽
Казань, 19 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 500 ₽
Казань, 25 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
19:00 от 500 ₽
Казань, 26 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Матрос. КазанкаФест
0+
Фестиваль
Матрос. КазанкаФест
3 августа в 07:00 Пляж «Нижнее Заречье»
от 2000 ₽
MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish
6+
Рок Живая музыка
MetalliadA: симфонические сюиты Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish
7 декабря в 19:00 КЦ «Сайдаш»
от 1640 ₽
Жестче чем Stand Up
18+
Юмор
Жестче чем Stand Up
23 июля в 21:00 Trinity
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше