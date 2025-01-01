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Stand Up Про
Билеты от 590₽
Киноафиша Stand Up Про

Stand Up Про

18+
Возраст 18+
Билеты от 590₽

О концерте/спектакле

Stand Up Про: Концерт, который подарит вам море смеха!

Приглашаем вас на уникальное событие - концерт Stand Up Про, где лучшие профессиональные и медийные комики со всей России собираются, чтобы порадовать вас своим остроумием и искрометными шутками. Это мероприятие - настоящая находка для любителей стендапа, ведь здесь вы найдете комедию на любой вкус!

Что вас ждет на концерте?

Комики расскажут о жизни, семье, друзьях, бывших и даже о своих домашних питомцах - кошках и собаках. Каждый концерт уникален, а состав участников держится в секрете до последнего момента, поэтому вас ждет сюрприз на каждой встрече.

Важно знать!

  • Время сбора гостей: Указано на билете. Начало мероприятия через 30 минут от этого времени.
  • Возрастное ограничение: Вход строго 18+. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение).
  • Акции и скидки: Во время концерта могут не действовать программы лояльности и скидки, актуальные для обычного режима работы заведений. Рекомендуем уточнять информацию перед покупкой билетов.

Подготовьтесь к вечеру, полному смеха и позитива! Не упустите возможность насладиться лучшими стендап-комиками страны в Stand Up Про!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Los bandidos Москва, Маросейка, 2/15, стр. 1
19:30 от 590 ₽

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