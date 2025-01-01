Stand Up Про: Концерт, который подарит вам море смеха!

Приглашаем вас на уникальное событие - концерт Stand Up Про, где лучшие профессиональные и медийные комики со всей России собираются, чтобы порадовать вас своим остроумием и искрометными шутками. Это мероприятие - настоящая находка для любителей стендапа, ведь здесь вы найдете комедию на любой вкус!

Что вас ждет на концерте?

Комики расскажут о жизни, семье, друзьях, бывших и даже о своих домашних питомцах - кошках и собаках. Каждый концерт уникален, а состав участников держится в секрете до последнего момента, поэтому вас ждет сюрприз на каждой встрече.

Важно знать!

Время сбора гостей: Указано на билете. Начало мероприятия через 30 минут от этого времени.

Указано на билете. Начало мероприятия через 30 минут от этого времени. Возрастное ограничение: Вход строго 18+. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение).

Вход строго 18+. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение). Акции и скидки: Во время концерта могут не действовать программы лояльности и скидки, актуальные для обычного режима работы заведений. Рекомендуем уточнять информацию перед покупкой билетов.

Подготовьтесь к вечеру, полному смеха и позитива! Не упустите возможность насладиться лучшими стендап-комиками страны в Stand Up Про!